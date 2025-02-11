В российский реестр «контролируемых лиц» внесли около 67 тысяч кыргызстанцев, у большинства из них заблокированы банковские карты. Об этом сообщили 11 февраля в МИД Кыргызстана.

В ведомстве заявили, что мигранты могут выйти из реестра и разблокировать свои российские банковские карты только в двух случаях — если узаконят свое пребывание в России или покинут страну.

По данным министерства, желающим остаться нужно подать заявление о продлении срока временного пребывания и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.

Документы принимаются до 30 апреля в территориальных органах МВД. При этом кыргызстанцам, проживающим в Москве, нужно обращаться в миграционный центр «Сахарово».

МИД также напомнил, что кыргызстанцам необходимо:

🔹 сдать биометрические данные;

🔹 пройти медицинское обследование;

🔹 погасить все обязательные платежи и штрафы.

В ведомстве отметили, что если кыргызстанец оказался в реестре ошибочно, то он также должен обратиться в территориальные органы полиции.

С 5 февраля в России действует режим «выдворения». В реестр «контролируемых лиц» вносят иностранцев, находящихся в стране незаконно. Для них запрещены банковские услуги, регистрация недвижимости, управление транспортом и заключение брака.

Ранее мигранты, находящиеся в России, сообщили журналистам «Настоящего времени», что после 5 февраля у них перестали работать российские банковские карты. При этом некоторые из них заявили, что оказались в реестре, несмотря на то, что у них есть все разрешительные документы.

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