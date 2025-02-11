Сейчас в украинском плену находятся 54 выходца из стран Центральной Азии. Такие цифры сообщили журналистам Радио «Азаттык» в украинском проекте «Хочу жить».

По данным проекта, среди признанных военнопленными числятся один кыргыз, 21 казах, 18 таджиков и 14 узбеков.

«У некоторых из них есть и российский паспорт. Например, из 21 выходца из Казахстана только шесть являются гражданами Казахстана, остальные — граждане России»,

— пояснили там.

Журналисты также поговорили с бывшими военнопленными. Один из них — уроженец Оша Алексей (имя изменено) — заявил, что попал в украинский плен в самом начале войны и пробыл там около месяца.

«В тот момент кыргызстанцев [среди пленных] не было. В основном были русские, татары, башкиры, тувинцы»,

— рассказал он.

Алексей добавил, что условия в плену были похожи на тюремные, но отметил, что «не может сказать, что отношение было плохим».

По его словам, украинская сторона освободила его во время обмена пленными с Россией в апреле 2022 года. Всего в обмене участвовали 86 человек.

«Когда я вернулся, написал, что отказываюсь от участия в войне, и поставил подпись. Я слышал, что из нашей воинской части были и те, кто попал в плен, был освобожден и снова уехал. Думаю, многие соглашаются из-за денег»,

— предположил он.

На вопрос журналистов о том, не боится ли он, что его могут привлечь к ответственности за участие в военных действиях другого государства, кыргызстанец ответил, что не знал о такой ответственности.

В конце января глава Минюста Украины Ольга Стефанишина сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в украинский плен попали около 30 граждан стран Центральной Азии.

При этом в самом Минюсте страны пояснили, что информация о гражданстве военнопленных чаще всего устанавливается с их слов — документов, которые могли бы это подтвердить, в большинстве случаев нет.

В мае 2024 года в сети распространилось обращение 57-летнего Алишера Турсунова, который заявил, что оказался в плену в Украине. По его словам, его похитили российские правоохранители в Рязани, когда он был в гостях у сына, и «заставили подписать контракт». После Турсунов оказался на войне в Украине, где в первый же день сдался в плен.

Мужчину опознали родственники в Кыргызстане. Сам Турсунов обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи. В июле того же года телеграм-канал «Украина — Центральная Азия» сообщил, что мужчину вернули России по обмену.

В конце октября 2024-го «Азаттык» сообщил, что в войне в Украине погиб как минимум 51 уроженец Кыргызстана, из них 25 — граждане КР.