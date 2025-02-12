Накануне сотрудники ГУВД Чуйской области задержали мужчину по подозрению в подготовке и организации массовых беспорядков «с целью насильственного захвата власти».

В милиции отметили, что в середине января им поступила информация о фейк-аккаунте под именем «Берик Держинский» с «негативными материалами в адрес руководства страны» в Фейсбуке.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По версии следствия, фейк-аккаунт принадлежит 50-летнему задержанному.

«Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в указанных публикациях содержатся признаки, указывающие на свержение или смену действующей власти»,

— пояснили там.

Во время обыска милиционеры изъяли у подозреваемого удостоверение ОО «Движения элдик кенеш» и «вещественные доказательства по делу».

Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.

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