Накануне сотрудники ГУВД Чуйской области задержали мужчину по подозрению в подготовке и организации массовых беспорядков «с целью насильственного захвата власти».
В милиции отметили, что в середине января им поступила информация о фейк-аккаунте под именем «Берик Держинский» с «негативными материалами в адрес руководства страны» в Фейсбуке.
По этому факту возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По версии следствия, фейк-аккаунт принадлежит 50-летнему задержанному.
«Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в указанных публикациях содержатся признаки, указывающие на свержение или смену действующей власти»,
— пояснили там.
Во время обыска милиционеры изъяли у подозреваемого удостоверение ОО «Движения элдик кенеш» и «вещественные доказательства по делу».
Мужчину водворили в ИВС. Следствие продолжается.
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