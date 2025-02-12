На заседании парламента 12 февраля депутатка Надира Нарматова сообщила, что в столичной школе №72 старшеклассники избили восьмиклассника в туалете. После подросток скончался в больнице.

По ее словам, инцидент произошел 21 января. Родственники погибшего возмущены безразличием администрации и учителей школы, а также милиции.

«Директор школы, завуч по воспитательной части и участковый милиционер злоупотребили своим должностным положением и удалили записи с камер видеонаблюдения»,

— сказала она.

Отец погибшего обратился с заявлением в УВД Ленинского района с требованием принять меры в отношении нападавших и учителей.

В милиции зарегистрировали факт и назначили экспертизы. Там заявили, что ведется расследование, по итогам которого примут соответствующее решение.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором толпа учеников средних классов бьет другого учащегося прямо в туалете другой столичной школы — № 93.

Омбудсменка Джамиля Джаманбаева тогда призвала госорганы усилить меры по обеспечению безопасности детей в школах и предотвращению насилия.

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