На заседании парламента 12 февраля депутат Дастан Бекешев заявил, что для мигрантов в России вводят «несоразмерные» правовые ограничения, в том числе блокируют банковские счета.

По его словам, такие меры против кыргызстанцев не предпринимает ни одна страна в мире.

«Россия — наш стратегический партнер. Но когда видишь [правовые ограничения], то задаешься вопросом: как стратегический партнер может так обращаться со своим союзником и другом? […] В рамках ЕАЭС такого не должно быть. Мы не должны быть второсортными»,

— сказал он.

Бекешев добавил, что сейчас в консульствах и посольстве гражданам отвечают чат-боты вместо людей. В связи с этим нардеп призвал МИД КР требовать от сотрудников ведомств лично помогать кыргызстанцам.

«Чтобы они объяснили все ограничительные меры, которые были введены в Российской Федерации. Мы их отменить не можем, но можем помочь нашим гражданам выбраться и уехать оттуда со своими деньгами»,

— подчеркнул он.

Накануне МИД Кыргызстана сообщил, что большинству кыргызстанцев, попавших в реестр «контролируемых лиц», заблокировали банковские карты. Там отметили, что мигранты могут выйти из реестра и разблокировать свои счета только в двух случаях — если узаконят свое пребывание в России или покинут страну.

С 5 февраля в России действует режим «выдворения». В реестр «контролируемых лиц» вносят иностранцев, находящихся в стране незаконно. Для них запрещены банковские услуги, регистрация недвижимости, управление транспортом и заключение брака.

Ранее мигранты, находящиеся в России, сообщили журналистам «Настоящего времени», что после 5 февраля у них перестали работать российские банковские карты. При этом некоторые из них заявили, что оказались в реестре, несмотря на то, что у них есть все разрешительные документы.

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