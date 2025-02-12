Депутат Исхак Масалиев на парламентском комитете по строительству 12 февраля заявил, что депутатская комиссия по хаотичному строительству не проверила столичные здания на сейсмостойкость.

Он отметил, что в распоряжении комиссии не было спецоборудования.

«Мы провели один-два заседания и посетили один-два объекта. Но ничего не сделали, потому что в правительстве сказали, что денег на простой аппарат для проверки сейсмостойкости нет»,

— сообщил он.

Масалиев напомнил, что власти позже создали отдельную комиссию. Однако у той тоже не было оборудования стоимостью $200 тысяч.

Нардеп предложил пригласить на следующее заседание руководство Госстроя, чтобы заслушать их отчет и принять решение.

«Надо узнать, почему не исполнили поручения. Если ответят, что просто не хотят этого делать, то тогда скажем: «Давайте, до свидания». Если скажут, что нет денег на оборудование, тогда мы должны помочь решить этот вопрос»,

— сказал Масалиев.

В мае 2023 года Кабмин создал межведомственную комиссию по проверке строящихся и уже существующих зданий на сейсмостойкость.

Комиссию создали после землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля того года, а также с учетом того, что в мире сдвинулись континентальные плиты и на территории Кыргызстана могут активизироваться «некоторые процессы и явления».

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