Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев на заседании парламента 12 февраля сообщил, что правоохранительные органы устанавливают причины возгорания в подвале НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

Чечейбаев отметил, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за мощного взрыва аккумулятора одного из оборудования.

«Входная конструкция двери выгнута наружу. Можно представить, какой мощности был взрыв […] Дым пошел с верхнего этажа — с пятого, где находится операционный блок»,

— рассказал он.

Министр отметил, что эвакуация граждан происходила из торцевых выходов, через стеклянный коридор, соединяющий два института. Всех пациентов сначала переместили в реанимационное отделение соседнего здания.

После того, как пациентов распределили по состоянию здоровья, их перевели в другие больницы.

«К сожалению, двух пациентов мы потеряли. Они были послеоперационными, тяжелыми пациентами, лежали в реанимации»,

— добавил он.

Депутат Дастан Бекешев спросил у чиновника, можно ли разместить пациентов в кыргызско-турецкую больницу.

Чечейбаев ответил, что ведомство решило использовать пятый этаж диагностического центра Медакадемии. По его словам, туда привезут оборудование, так как нескольким пациентам планировали операции.

Накануне вечером в НИИ хирургии сердца произошел пожар. В момент происшествия в учреждении находились 104 человека. В результате погибли два пациента в возрасте 16 лет и 1 год и 7 месяцев. По данным Минздрава, детей не успели реанимировать — они были подключены к ИВЛ после операции.

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