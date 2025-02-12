В октябре прошлого года один из организаторов мошеннического криптопроекта MCN Coin Исрадин Субанбеков дал интервью государственной газете «Эркин Тоо». В то время он рекламировал криптопроект «Бир-Аалам» — позже компанию переименовали в MCN Coin.

В интервью Субанбеков рассказал о деятельности компании и призвал желающих присоединиться к ней.

«Мы не собираем деньги у народа — наоборот, платим тем, кто присоединяется к нам. Одна из наших целей — противостоять финансовым и сетевым компаниям, которые обманули наш народ. […] Те, кто хочет присоединиться к нам, могут прийти в наш офис в столице, участвовать в нашем обучении и, если им понравится наша программа, присоединиться к нам. У нас нет никаких сомнительных дел. Мы открыты для всех желающих»,

— сказал он.

Позже эту статью удалили с сайта газеты, но она осталась в вебархиве.

Тем временем главный редактор «Эркин-Тоо» Наралы Асанбаев заявил «Азаттыку», что газета не «агитировала» за приобретение MCN Coin.

«Наш газета, как и “Кыргыз Туусу”, “Слово Кыргызстана”, имеет статус государственной. Но мы ведем хозучет. Это как «тащи свою телегу сам». Интервью было опубликовано в октябре. Исрадин Субанбеков не является создателем MCN Coin, он организатор компании “Бир Аалам”. В интервью есть вопросы: «Что это за компания? Есть ли у вас лицензия?» Это опубликовано на рекламной основе, за [статью] заплатили, есть квитанции. В интервью нет ни слова о том, что, мол, «покупайте MCN Coin, и вы станете миллионерами»»,

— объяснил он.

ГКНБ задержал Исрадина Субанбекова в начале февраля — как одного из организаторов криптопроекта MCN Coin. Тот признался в том, что MCN Coin работал незаконно, не имел собственной блокчейн-системы, а его продвижение строилось на обмане. При этом за период проекта его организаторам удалось собрать $2,5 млн, заявил он.

В Финнадзоре же сообщили, что MCN Coin не проходил официальную регистрацию в Кыргызстане.

Затем в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию в более чем $1,7 млн.

Позже ГКНБ задержал по делу MCN Coin и экс-главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова. Его обвинили в создании финансовой пирамиды.

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