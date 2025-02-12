Об этом журналистам сообщил замглавы Минздрава Каарманбек Байдавлетов.

По его словам, во время возгорания врачи начали эвакуировать пациентов в соседнее отделение.

«Двое детей погибли из-за того, что их не успели реанимировать. Эти дети были после операции в отделении реанимации, подключены к оборудованию. Их состояние было тяжелое»,— сообщил Байдавлетов.

Он добавил, что сейчас в реанимации находятся четыре человека, у двоих очень тяжелое состояние.

Тем временем министр здравоохранения Эркин Чечейбаев в интервью АКИпресс сообщил, что комиссия установит все причины: было ли в больнице достаточно средств пожарной безопасности, как часто проводились проверки, обследовалось ли здание и т.д.

По данным Минздрава на 12 февраля, на момент происшествия в больнице находилось 104 человека.

31 эвакуированного пациента разместили в других больницах. В реанимации Наццентра кардиологии и тераии остаются 11 больных, из них четверо детей — двое в крайне тяжелом состоянии. Состояние двух больных в Нацгоспитале средней тяжести. 19 пациентов отпустили домой.

Помимо пациентов, пострадали семь медработников и двое ухаживающих. Они отравились угарным газом. Состояние четверых медработников оценивается как удовлетворительное, у троих — средней тяжести.

Накануне вечером в НИИ хирургии сердца произошел пожар. В результате погибли два пациента, им было 16 лет и 1 год 7 месяцев. Они находились находились в больнице на ИВЛ после операций.

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