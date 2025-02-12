🔻Погибли два пациента в возрасте 1,7 года и 16 лет — их не успели реанимировать. Они были подключены к ИВЛ после операции;
🔻31 пациента эвакуировали и разместили в других больницах;
🔻В реанимации находятся четыре человека, у двоих очень тяжелое состояние;
🔻Семь медиков и двое сопровождающих пациентов отравились угарным газом;
🔻Пациентов, ожидающих плановые операции, переведут в диагностический центр Медакадемии;
🔻Правоохранительные органы устанавливают причины возгорания;
🔻По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва аккумулятора одного из оборудований;
🔻Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил создать межведомственную комиссию для выяснения причин пожара;
🔻Милиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности»;
🔻По данным МЧС, в марте 2024 года плановая проверка здания выявила 18 нарушений требований пожарной безопасности;
🔻Минздрав поручил остальным главам медучреждений в течение трех дней выполнить предписания МЧС по пожарной безопасности.