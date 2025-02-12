

🔻Погибли два пациента в возрасте 1,7 года и 16 лет — их не успели реанимировать. Они были подключены к ИВЛ после операции;

🔻31 пациента эвакуировали и разместили в других больницах;

🔻В реанимации находятся четыре человека, у двоих очень тяжелое состояние;

🔻Семь медиков и двое сопровождающих пациентов отравились угарным газом;

🔻Пациентов, ожидающих плановые операции, переведут в диагностический центр Медакадемии;

🔻Правоохранительные органы устанавливают причины возгорания;

🔻По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва аккумулятора одного из оборудований;

🔻Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил создать межведомственную комиссию для выяснения причин пожара;

🔻Милиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности»;

🔻По данным МЧС, в марте 2024 года плановая проверка здания выявила 18 нарушений требований пожарной безопасности;

🔻Минздрав поручил остальным главам медучреждений в течение трех дней выполнить предписания МЧС по пожарной безопасности.