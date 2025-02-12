В УВД Первомайского района Бишкека сообщили «Клоопу», что по факту пожара в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Назначены все экспертизы.

Возгорание произошло накануне вечером. Полностью огонь потушили в 23:15.

В результате погибли два пациента во время реанимационных мероприятий. ​​По предварительной информации, погибшим было 15 лет и 1,5 года.

Еще девять пострадавших находятся в реанимации, семеро из них — дети. Из здания больницы всего эвакуировали 260 человек.

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