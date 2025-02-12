ГКНБ задержал гендиректора ОсОО «Элкат» Уланбека Толубаева, а также учредителей компании — Зикирали Кенжебаева и Сергея Шмелева, пишет издание Kaktus.media со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники спецслужбы обыскали офис «Элкат» 10 февраля — в тот же день всех задержали, а после водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

Издание отметило, что ранее «Элкат» и Нацагентство по инвестициям при президенте КР подписали мировое соглашение, по которому компания обязалась выплатить государству 500 млн сомов несколькими траншами — по 100 млн и 75 млн сомов.

Так, «Элкат» уже перечислил часть средств на счет Центрального казначейства Минфина, добавило издание.

По данным издания, управделами президента назначило и.о. гендиректора «Элката» Нурадила Баясова — он ранее был замдиректора Госипотечной компании.

Кроме того, как сообщает издание, активы компании находятся в залоге у Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка. Ранее «Элкат» получил кредит на развитие компании.

В ГКНБ пока не комментировали информацию об обыске в офисе «Элкат» и задержании гендиректора и учредителей компании.

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