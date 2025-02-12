В ГСИН прокомментировали заявление близких заключенных о массовых избиениях и издевательствах со стороны сотрудников исправительной колонии №19.

Там отметили, что глава службы Чынгыз Кожошев переговорил 10 февраля с девятью родственниками осужденных в этой колонии. Он ответил на вопросы близких заключенных — в том числе по нормам обеспечения продуктами и вещами.

«Кроме того, им показали образцы одежды, обуви, постельного белья и одеял, которыми обеспечены осужденные»,

— отметили в пресс-службе.

В ГСИН добавили, что с заключенными днем позже побеседовали представители Института омбудсмена. По их словам, осужденные не жаловались на сотрудников администрации или условия содержания.

«Сведения о массовых избиениях, изъятии личных вещей и создании невыносимых условий содержания не имеют фактического подтверждения»,

— отметили там.

Накануне правозащитница Азиза Абдирасулова опубликовала обращение родственников осужденных ИК-19. В письме они заявили, что заключенных жестоко избивают, а также лишают теплых вещей, бытовых и гигиенических предметов.

Авторы письма призвали президента взять ситуацию в колонии под личный контроль. Также они попросили Генпрокуратуру и спецпрокурора при ГСИН провести расследование в учреждении, а омбудсменку Джамилю Джаманбаеву — создать независимую комиссию.

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