В надзорном органе сообщили, что по факту смерти восьмиклассника Аннаса в столичной школе-гимназии №72 возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Там отметили, что ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.

Между тем руководство ГУВД столицы встретилось с родителями погибшего. Правоохранители заверили, что следствие выяснит все обстоятельства произошедшего.

«В случае выявления нарушений или ненадлежащего обращения будут приняты строгие меры в соответствии с законом»,

— отметили там.

Накануне депутатка Надира Нарматова сообщила, что в школе столичного микрорайона «Джал» старшеклассники избили 14-летнего ученика в туалете. После подросток скончался в больнице.

По ее словам, инцидент произошел 21 января, однако руководство школы злоупотребило своим должностным положением и удалило записи с камер видеонаблюдения.

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