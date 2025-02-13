Бывшего главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова заключили под стражу до 5 апреля. Такое решение принял Первомайский райсуд Бишкека.

Тойчубеков обвиняется в организации финансовых пирамид, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадина Субанбекова. Он признался в том, что MCN Coin работал незаконно, не имел собственной блокчейн-системы, а его продвижение строилось на обмане. При этом за период проекта им удалось собрать $2,5 млн, заявил он.

В Финнадзоре же сообщили, что MCN Coin не проходил официальную регистрацию в Кыргызстане.

Затем в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию в более чем $1,7 млн.

Позже ГКНБ задержал по делу MCN Coin и экс-главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова.

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