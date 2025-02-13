Первомайский райсуд отправил гендиректора ОсОО «Элкат» Уланбека Толубаева, а также учредителей компании — Зикирали Кенжебаева и Сергея Шмелева под стражу до 3 апреля.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе, суд принял решение накануне. О заключении под стражу ходатайствовал руководитель следственной группы по ОВД ГСУ ГКНБ.

В постановлении говорится, что все трое подозреваются в коррупции.

Ранее стало известно, что 10 февраля ГКНБ обыскал офис «Элкат». В тот же день задержали гендиректора и двух учредителей компании.

По данным издания Kaktus.media, управделами президента назначило и.о. гендиректора «Элката» Нурадила Баясова — он был замдиректора Госипотечной компании.

Кроме того, как сообщает издание, активы компании находятся в залоге у Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка. Ранее «Элкат» получил кредит на развитие компании.

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