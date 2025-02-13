В школе №39 села Каратай Кара-Суйского района Ошской области во время драки скончался девятиклассник, сообщили в областной милиции.

По данным правоохранителей, накануне им поступило сообщение о том, что школьник умер после падения.

Этот факт зарегистрировали и назначили судмедэкспертизу.

Во время расследования очевидцы рассказали, что между школьниками возник конфликт, который перерос в драку. По их словам, погибшего избили, после чего он потерял сознание и упал.

Милиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

По предварительным данным, нападавшим был 17-летний старшеклассник.

Подозреваемого задержали и поместили в ИВС. Следствие продолжается.

Накануне депутатка Надира Нарматова сообщила, что в столичной школе №72 старшеклассники избили восьмиклассника в туалете. После подросток скончался в больнице.

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