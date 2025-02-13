Кара-Суйская районная госдаминистрация Ошской области уволила главу райотдела образования после смерти ученика школы №39 в селе Каратай, пишут ряд СМИ.

По данным издания Turmush, также от работы освободили директора школы, завуча по учебно-воспитательной работе, организатора внеклассных мероприятий, соцпедагога и двух классных руководителей.

В госадминистрации рассказали, что конфликт между учениками произошел ближе к 11 утра. Погибшему на месте оказали первую медпомощь.

«Девятиклассника доставили в Ошскую областную больницу и сообщили родителям о случившемся. Несмотря на оказанную помощь, школьник А.Т. скончался»,

— отметили там.

Ранее в областной милиции сообщили, что накануне в школе №39 Кара-Суйского района во время школьной драки скончался девятиклассник. По словам очевидцев, погибшего избили, после чего он потерял сознание и упал.

Милиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемого — 17-летнего старшеклассника — поместили в ИВС.

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