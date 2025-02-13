На заседании парламента 13 февраля депутаты приняли в третьем чтении проект нового Земельного кодекса, который инициировал Кабмин.

Во время обсуждения документа депутат Дастан Бекешев отметил, что поправки предусматривают изъятие (выкуп) земельных участков в пользу государства. Он спросил, что будет, если хозяин откажет в продаже.

«В случае несогласия с изъятием или его условиями, уполномоченный госорган вправе обратиться в двухмесячный срок в суд с иском о выкупе участка с момента получения отказа»,

— ответила замглавы Минюста Зарема Аскарова.

Нардеп поинтересовался, как суд будет оценивать землю. На это замдиректора Госагентства по земельным ресурсам Жакшылык Токтосунов предположил, что тогда можно привлечь независимых экспертов.

Чиновник пояснил, что при добровольном выкупе компенсация рассчитывается по восстановительной стоимости, «достаточной для замещения участка и покрытия убытков». Бекешев заявил, что оценка должна быть рыночной.

Также, по словам Токтосунова, изымать землю у граждан будут только для государственных, общественных и муниципальных нужд, а также для инвестиционных проектов госзначения.

Другой спорный вопрос касается нормы, которая предусматривает включение дачных участков в состав населенных пунктов. Постоянные жители поддерживают эту инициативу, тогда как дачники, использующие участки для отдыха и садоводства, требуют оставить решение за ними.

Депутатка Гуля Кожокулова спросила, к какому компромиссу пришли авторы с теми дачниками, которые были не согласны входить в состав населенных пунктов.

«Порядка 85% собственников дач согласны, часть — не согласна […] С 15% согласован вариант, согласно которому земли будут признаваться населенными пунктами. При этом деятельность садово-дачных товариществ и порядок использования этих земель будет определяться Кабмином. Они на это согласились»,

— ответил Токтосунов.

Ряд парламентариев требовали вернуть законопроект во второе чтение, чтобы внести свои предложения для доработки. Однако позже большинство нардепов проголосовало за принятие документов.

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