Президент Садыр Жапаров 12 февраля подписал поправки в Налоговый кодекс и несколько других законов.

Что изменилось в Налоговом кодексе?

🔹Отменили декларацию для физических лиц — теперь гражданы не обязаны подавать единую налоговую декларацию. Ранее граждане были обязаны ежегодно подавать ЕНД, даже если не вели предпринимательскую деятельность.

🔹Таксисты и курьеры теперь будут работать не по патенту, а должны будут платить подоходный налог в 1%.

🔹Отменили подачу «нулевых» отчетов — если у налогоплательщика за отчетный период не было налогооблагаемых операций, то он теперь не обязан сдавать пустую отчетность.

🔹Освободили физлиц от уплаты 10% подоходного налога при сдаче макулатуры, металлолома, стекла, пластика и прочего.

🔹На 80% снизили НДС для торговых сетей, реализующих продукцию кыргызстанских фермеров.

🔹Сельхозпроизводителей освободили от уплаты налога на использование подземных вод.

🔹Освободили от уплаты сбора за первичную регистрацию автомобилей, произведенных в Кыргызстане.

Что еще нового?

🔸Удвоили штрафы за торговлю подакцизной продукцией без акцизных марок или с поддельными акцизными марками.

🔸С 1 июля 2025-го стройкомпаний будут платить единый налог. Ставки для застройщиков: 6% — при расчете наличными и 4 % — при безналичной оплате.

🔸Физлицам, имеющим налоговую задолженность по операциям реэкспорта автомобилей за 2022–2025 годы, спишут ее.

🔸До 1 апреля 2025-го налогоплательщики могут официально зарегистрировать товары без первичных учетных документов. Исключения: алкоголь, табак, лекарства, нефть и ювелирные изделия.

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