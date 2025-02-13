Конституционный суд признал законным постановление мэрии Бишкека о восстановлении границ парка Ататюрка в границах 1992 года. Решение опубликовано на сайте самого суда.

В документе говорится, что судебная коллегия рассмотрела обращение адвокатов Самата Матцакова и Курманбека Осмонова 29 января.

Юристы требовали проверить, не противоречит ли постановление мэрии Конституции и закону «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Судебная коллегия отметила, что исполнительные органы местного самоуправления должны иметь право отменять ранее принятые акты.

22 января Верховный суд отклонил жалобу на решение Бишкекского горсуда, оставившего в силе прекращение дела об отдельных земельных участках в парке Ататюрка. При этом Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

В апреле 2024-го мэр города Айбек Джунушалиев подписал постановление о восстановлении границ парка Ататюрка в границах 1992 года. Власти города хотят вернуть под парк 43 га земли, а более сотни незаконно построенных объектов планировали снести.

После этого местные жители неоднократно выходили на митинг с требованием отменить планы. Они отмечали, что у многих из них есть красные книги на свои дома, выданные госорганами.

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