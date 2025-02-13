Глава управления исполнения решений президента и Кабмина Азамат Осмонов на брифинге 12 февраля заявил, что из-за улучшения работы властей возле администрации президента почти не проводят митинги.

По его словам, сейчас госорганы качественно реагируют на обращения граждан.

«Если раньше народ все время собирался около здания администрации президента и было очень много акций протеста с плакатами, то посмотрите на сегодня. [Митинги] сократились более чем на 80% процентов. У нас практически не проводят их»,

— сказал он.

Осмонов добавил, что в 2021-2022 годах в администрацию президента поступало много жалоб — из-за того, что чиновники не решали вопросы на местном уровне.

Так, по его словам, в прошлом году в госорганах открыли специальные комнаты с видеонаблюдением для приема граждан, чтобы «повысить прозрачность».

«Мы проводим мониторинг: как принимают граждан? в какой форме? как им отвечают? бывают ли факты грубости либо игнорирования обращений? Сегодня мы видим положительный эффект — чиновники качественно удовлетворяют потребности граждан»,

— заявил он.

В столице запрет на митинги продлевается с марта 2022 года. Митинговать в том числе запрещено возле администрации президента. Согласно последнему решению суда, запрет действует до конца марта.

При этом запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Все остальные митинги должны проходить только в сквере имени Горького.

В декабре 2024-го президент заявил, что за последние три года в Кыргызстане не было ни одного митинга. По его словам, в стране также «установилась стабильность» и «поднялась экономика».

Запрет на митинги противоречит Конституции страны, которая гласит, что каждый гражданин имеет право на свободу мирных собраний, о чем не раз напоминали правозащитники.

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