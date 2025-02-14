Кантский горсуд полностью оправдал активиста Мирланбека Маратбек уулу по обвинению в изготовлении и распространении экстремистских материалов. Об этом сам активист сообщил Радио «Азаттык».

Маратбек уулу задержали во время обыска в его доме 15 августа 2024-го. Его обвинили в распространении экстремистских материалов на основании заключения судебно-экспертной службы при Минюсте.

В милиции тогда заявили, что обыск проводился на основании постановления суда и не связан с его критикой властей. Сам активист заявил, что не нарушал закон, а в его доме не было запрещенных материалов.

Маратбек уулу известен своими публикациями в соцсетях. В январе 2024 года он подал несколько жалоб в прокуратуру, требуя наказать виновных в замене государственного флага на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

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