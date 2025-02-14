Накануне в столице сотрудники спецслужбы задержали очередного члена партии «Социал-демократы» Фархада Баабиева. Об этом «Клоопу» сообщил его сопартиец Кадырбек Атамбаев.
По его словам, Баабиев до сих пор находится в ГКНБ.
«Мы не знаем, по какой причине, но кажется, что за какие-то комментарии в социальных сетях»,
— отметил политик.
В самом ГКНБ пока не комментировали задержание Баабиева.
Ранее правоохранители допросили других членов партии — Жанну Самышеву, Эрмека Эрматова, Анарбека Катаганова и самого Кадырбека Атамбаева. Всех допросили в качестве свидетелей по делу о подкупе голосов избирателей.
По этому же делу лидер партии Темирлан Султанбеков, а также его сопартийцы Ирина Карамушкина и Роза Тюрксевер находятся под стражей. В ноябре 2024-го партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш.
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