13 февраля в городе Джалал-Абад сотрудники ГКНБ задержали блогерку Р.к.Ч по подозрению в вымогательстве.

В спецслужбе утверждают, что она якобы вымогала у жителя Сузакского района 184 тысячи сомов, угрожая распространением фейковых фото/видеоматериалов о его интимной связи со своей падчерицей.

«В частности, Р.к.Ч. путем применения насилия и угроз, заставила падчерицу потерпевшего сделать фото материалы и видеозаписи обнаженного характера»,

— заявили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что у задержанной было 200 тысяч подписчиков в Инстаграме.

Следствие по делу продолжается. В ГКНБ просят пострадавших от действий задержанной обратиться в спецслужбу.

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