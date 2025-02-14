В Минобразования сообщили об увольнении нескольких директоров школ, их заместителей и педагогов после случаев гибели учеников.

По данным ведомства, после смерти восьмиклассника бишкекской школы №72 от должности освободили директора, замдиректора по воспитательной работе, классного руководителя и соцпедагога.

Тем временем в другой школе №39, расположенной в Кара-Суйском районе Ошской области, местные власти также сняли с должности сотрудников учреждения.

«Каждый факт смерти расследуется соответствующими госорганами в соответствии с законодательством»,

— отметили в министерстве.

В Минобразования потребовали от правоохранительных органов объективно вести следственные действия и усилить разъяснительную работу среди подростков.

Вместе с тем накануне глава Минобраза Догдуркул Кендирбаева напомнила в парламенте о том, что «учитель не виноват в происшествиях, произошедших за пределами школы».

В конце января милиция сообщила, что в школе города Кант подрались ученики — в результате 16-летний ученик скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Позже стало известно о смерти восьмиклассника столичной школы №72. Депутатка Надира Нарматова заявила, что старшеклассники напали на него прямо в туалете — после школьник скончался в больнице. По словам Нарматовой, руководство школы удалило видеозаписи с камер.

Последний трагичный случай коснулся уже девятиклассника школы Кара-Суйского района Ошской области. По данным издания Kaktus.media, конфликт случился между одиннадцатиклассниками и девятиклассниками из-за цвета ленточек на предстоящем выпускном. Как рассказали следствию очевидцы, погибшего избили, после чего он потерял сознание и упал.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop