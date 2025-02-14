Президент 12 февраля подписал поправки в Налоговый кодекс и несколько других законов. В документе говорилось, что от подачи декларации освобождены физлица.

В Налоговой службе 14 февраля разъяснили, для каких физлиц отменили декларацию.

Как рассказали в ГНС, не подавать декларацию могут:

🔸работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;

🔸сотрудники организаций с частным и государственным участием;

🔸пенсионеры, студенты и другие категории граждан.

При этом там отметили, что эти физлица могут добровольно подать декларацию. Это позволит им возместить подоходный налог. Для этого учитываются социальные и имущественные расходы, а также отчисления в Негосударственный пенсионный фонд.

А кто все-таки должен подавать налоговую декларацию?

До 1 апреля 2025 года декларацию обязаны подать:

🔹отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период.

🔹иностранная организация, работающая на территории КР, с образованием постоянного учреждения;

🔹государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая 2025-го декларацию обязаны подать:

🔹индивидуальные предприниматели;

🔹физлица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

🔹кыргызстанцы, работающие в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;

🔹физлица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.

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