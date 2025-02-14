Глава МВД Улан Ниязбеков и министр образования Догдуркуль Кендирбаева договорились усилить меры безопасности в школах. Эту встречу чиновники провели после нескольких случаев смертей учеников в школах.
В пресс-службе МВД сообщили, что теперь в школах по всей стране планируется внедрить тревожные кнопки, а также расширить систему видеонаблюдения и экстренной связи.
По их данным, сейчас в школах установлено 214 видеокамер — из них всего 144 связаны с ситуационным центром министерства.
Кроме того, министерства решили увеличить штат инспекторов по делам несовершеннолетних, а также открыть для них отдельные кабинеты в школах.
«Это позволит закрепить за каждой школой сотрудника, который будет проводить разъяснительные беседы с учащимися, выявлять детей из “группы риска” и взаимодействовать с педагогическим коллективом»,
— отметили в МВД.
Между тем вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков на заседании Бишкекского горкенеша сообщил, что муниципалитет планирует установить видеокамеры в школах и детсадах.
Однако, по его словам, денег для закупку видеокамер для учреждений в бюджете нет. Байгончоков отметил, что столичные власти ищут средства.
В конце января милиция сообщила, что в школе города Кант подрались ученики — в результате 16-летний ученик скончался в реанимации, не приходя в сознание.
Позже стало известно о смерти восьмиклассника столичной школы №72. Депутатка Надира Нарматова заявила, что старшеклассники напали на него прямо в туалете — после школьник скончался в больнице. По словам Нарматовой, руководство школы удалило видеозаписи с камер.
Последний трагичный случай коснулся уже девятиклассника школы Кара-Суйского района Ошской области. По данным издания Kaktus.media, конфликт случился между одиннадцатиклассниками и девятиклассниками из-за цвета ленточек на предстоящем выпускном. Как рассказали следствию очевидцы, погибшего избили, после чего он потерял сознание и упал.
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