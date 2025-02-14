Накануне сотрудники милиции задержали бывшего первого замглавы Минэнерго Т. Э. при получении $20 тысяч.

По данным следствия, он потребовал от иностранной компании $220 тысяч за содействие в открытии майнинг-фермы. В ГКНБ подчеркнули, что при этом он якобы подделал документы с подписью действующего министра энергетики.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье о вымогательстве взятки в особо крупном размере. Подозреваемого задержали и поместили в ИВС.

Следствие по делу продолжается. В МВД добавили, что проверяют других бывших чиновников Минэнерго.

Инициалам Т.Э. соответствует Эркин Тавашаров. Он был первым замминистра энергетики с 22 июня — 14 сентября 2022 года. До этой должности он занимал пост гендиректора ОАО «Электрические станции».

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