Президент Садыр Жапаров 14 февраля принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство IT-городка проекта «Ош-сити».
Всего в комплексе площадью 1 млн квадратных метров будут располагаться 10 тысяч квартир.
«Часть из них передадут Госипотечной компании, чтобы граждане могли приобрести жилье через ипотечную программу. Дома оснастят энергосберегающими системами и высокоскоростным интернетом»,
— сказал Жапаров.
Кроме жилых домов, планируется построить офисы, школы, детсады, больницы, спортзалы, а также детские игровые площадки и зоны активного отдыха для взрослых.
«В процессе строительства будут созданы тысячи рабочих мест, что, в свою очередь, снизит уровень миграции. После завершения проекта в IT-городке появятся рабочие места в сфере жилищного обслуживания, торговли и услуг, образования, здравоохранения и IT-индустрии»,
— также заявил президент.
Он подчеркнул, что проект поможет развитию региона, созданию рабочих мест и привлечению специалистов из разных областей страны в сферу технологий.
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