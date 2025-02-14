Президент Садыр Жапаров 14 февраля принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство IT-городка проекта «Ош-сити».

Всего в комплексе площадью 1 млн квадратных метров будут располагаться 10 тысяч квартир.

«Часть из них передадут Госипотечной компании, чтобы граждане могли приобрести жилье через ипотечную программу. Дома оснастят энергосберегающими системами и высокоскоростным интернетом»,

— сказал Жапаров.

Кроме жилых домов, планируется построить офисы, школы, детсады, больницы, спортзалы, а также детские игровые площадки и зоны активного отдыха для взрослых.

«В процессе строительства будут созданы тысячи рабочих мест, что, в свою очередь, снизит уровень миграции. После завершения проекта в IT-городке появятся рабочие места в сфере жилищного обслуживания, торговли и услуг, образования, здравоохранения и IT-индустрии»,

— также заявил президент.

Он подчеркнул, что проект поможет развитию региона, созданию рабочих мест и привлечению специалистов из разных областей страны в сферу технологий.

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