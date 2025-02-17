Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов отменил обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при сделках с недвижимостью.

По данным Налоговой, теперь информация о налоговой задолженности будет автоматически доступна в «Кадастре». Так, с 24 февраля кыргызстанцам больше не нужно брать справку в налоговых органах.

«В случае долга продавцы недвижимости сразу получат сведения о его сумме и возможностях онлайн-оплаты. После погашения задолженности сделку можно будет оформить незамедлительно»,

— пояснили там.

Как добавили в пресс-службе ведомства, отмена справки упростит бюрократические процедуры и снизит коррупционные риски.

«Ранее поступали сигналы о случаях, когда гражданам приходилось платить дополнительную сумму за ускоренное оформление документа»,

— отметили в ГНС.

По мнению ведомства, отказ от справки позволит кыргызстанцам не тратить время на сбор дополнительных документов — так они смогут

сосредоточиться на других аспектах сделки.

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