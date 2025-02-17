Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов отменил обязательную справку об отсутствии задолженности по налогам при сделках с недвижимостью.
По данным Налоговой, теперь информация о налоговой задолженности будет автоматически доступна в «Кадастре». Так, с 24 февраля кыргызстанцам больше не нужно брать справку в налоговых органах.
«В случае долга продавцы недвижимости сразу получат сведения о его сумме и возможностях онлайн-оплаты. После погашения задолженности сделку можно будет оформить незамедлительно»,
— пояснили там.
Как добавили в пресс-службе ведомства, отмена справки упростит бюрократические процедуры и снизит коррупционные риски.
«Ранее поступали сигналы о случаях, когда гражданам приходилось платить дополнительную сумму за ускоренное оформление документа»,
— отметили в ГНС.
По мнению ведомства, отказ от справки позволит кыргызстанцам не тратить время на сбор дополнительных документов — так они смогут
сосредоточиться на других аспектах сделки.
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