В ДУМК сообщили, что разработали мобильное приложение Finik для пожертвований через QR-код.

Так, в Нарынской области провели встречу для главных и региональных имамов. В ней участвовали главный бухгалтер муфтията, глава отдела мечетей и специалисты, представившие приложение.

«Оплата через QR-код поступает напрямую на личный счет, что гарантирует прозрачность и правильное распределение каждой суммы. Приложение Finik позволяет сразу видеть всю информацию о платежах»,

— рассказал специалист Эсен Сагынов.

По словам участников встречи, такая система принесет большую пользу мечетям. Представителям духовенства поручили продолжить внедрять платформу.

Фитр-садака — это благотворительное пожертвование. Оно является обязательным для мусульман в месяц Рамадан и передается нуждающимся. Муфтият ежегодно устанавливает размер пожертвования.

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