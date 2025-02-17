Житель Оша Нурбек Хасанов заявил в соцсетях о том, что его жестоко избили бойцы спецназа ГКНБ «Альфа». Он опубликовал видео, на одном из которых видно, как силовики хватают его за волосы и бьют по лицу.

По словам мужчины, спецназовцы задержали его днем 30 января на заправке в Ошском районе.

«После этого меня два часа избивали в бусе — издевались надо мной и наносили удары по голове. Затем мне сказали: “Ты сейчас скажешь, что был на месте драки”. Но я этого не делал. Меня отвезли в ГКНБ и затолкали в подвал, где избивали еще четыре часа»,

— рассказал он.

Хасанов заявил, что нападавшие сломали ему четыре ребра с правой стороны и одно — с левой. По его словам, ему также сломали левую руку и правую ногу, повредили зубы и половые органы.

Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков отреагировал на это, заявив, что Хасанов — член группы, которая замешана в нападениях и ограблениях граждан.

«[Ее участники] едва не убили одного из граждан. Эти преступники пытаются установить свои правила и запугать людей насилием. Во время задержания они вступили в бой со спецназом и попытались сбежать»,

— утверждает он.

Чиновник также обвинил представителей НПО, защищающих Хасанова, в «манипуляции общественности».

«Несколько НПО, а также такие люди, как Рита Карасартова, Болот Темиров и Тилекмат Куренов, начали защищать этих преступников, распространяя информацию о нарушении прав человека. […] Мы поддерживаем защиту прав человека […] Но я считаю, что защищать тех, кто сам прибегает к насилию и нарушает закон, равносильно поощрению преступности!»

— заявил Орунбеков.

По его мнению, против тех, кто пытается создать новые преступные группировки, нужно принимать жесткие меры, а не «гладить по голове и мягко обращаться с ними».

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