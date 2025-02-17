В Минздраве сообщили, что в больницах остаются 25 пациентов, которых перевели из НИИ хирургии сердца и трансплантации органов после пожара.

По данным министерства, среди них 13 детей, двое из которых находятся в реанимации. Их состояние остается тяжелым.

Остальных пациентов выписали — их состояние оценивается как удовлетворительное.

Вечером 11 февраля в НИИ хирургии сердца произошел пожар. В момент происшествия в учреждении находились 104 человека. В результате погибли два пациента в возрасте 16 лет и 1 год и 7 месяцев. По данным Минздрава, детей не успели реанимировать — они были подключены к ИВЛ после операции.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва аккумулятора одного из оборудований.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop