В Узгенском районе Ошской области 16-летний школьник попал в больницу после драки с другими старшеклассниками, сообщили «Клоопу» в областной милиции.

Как рассказали в пресс-службе, сообщение о госпитализации несовершеннолетнего поступило в милицию 14 февраля.

Правоохранители зарегистрировали этот факт и назначили судмедэкспертизу.

Во время разбирательств выяснилось, что пострадавшего избили во время конфликта из-за разногласий между одиннадцатиклассниками школы №34.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствие продолжается.

В конце января милиция сообщила, что в школе города Кант подрались ученики — в результате 16-летний ученик скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Позже стало известно о смерти восьмиклассника столичной школы №72. Депутатка Надира Нарматова заявила, что старшеклассники напали на него прямо в туалете — после школьник скончался в больнице. По словам Нарматовой, руководство школы удалило видеозаписи с камер.

Последний трагичный случай коснулся уже девятиклассника школы Кара-Суйского района Ошской области. По данным издания Kaktus.media, конфликт случился между одиннадцатиклассниками и девятиклассниками из-за цвета ленточек на предстоящем выпускном. Как рассказали следствию очевидцы, погибшего избили, после чего он потерял сознание и упал.

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