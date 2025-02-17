Об этом на заседании парламентского комитета по соцполитике 17 февраля сообщил замминистра культуры Тимурлан Ажымалиев.

По его словам, рабочая группа продолжает получать проекты. Кроме того, еще 234 кыргызстанца направили 401 предложение на почту министерства.

В связи с этим Ажымалиев предложил депутатам продлить сроки подготовки новой редакции текста и музыки нового гимна. Члены комитета согласились продлить до 21 апреля.

Ранее Минкультуры пригласило к участию в конкурсе на создание новой редакции гимна композиторов, поэтов, музыкантов, а также творческие коллективы. В ведомстве пообещали победителю 1,5 млн сомов.

Идею об изменении госгимна спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу озвучил в конце октября 2024-го. По его мнению, республика сейчас «поднялась на ноги и встала на путь развития», тогда как нынешний гимн был принят после выхода страны из состава СССР.

Он поручил принять новый гимн КР до апреля 2025 года. Для этого были сформированы депутатская и межведомственная комиссии.

Межведомственная комиссия должна будет представить депутатам три варианта нового гимна. А парламентарии согласуют итоговый вариант и утвердят госсимвол.

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