На заседании Бишкекского горкенеша 18 февраля глава МП «Тазалык» Жолдош Чуштуков сообщил о намерении ввести обязательную стерилизацию и кастрацию бездомных животных в столице.

По его словам, на отстрел одной только собаки тратится 417 сомов — вместе с налогами, выплатами в Соцфонд, патроном и пакетом.

«В 2025 году мы предусматриваем на зарплаты 4 млн 225 тысяч сомов, а на остальные затраты — 3 млн 118 тысяч сомов. В общем, на отстрел собак предусмотрено 7 млн 433 тысячи сомов»,

— рассказал он.

Чуштуков отметил, что с каждым годом бродячих животных становится только больше.

«Мы хотим ввести обязательную стерилизацию и кастрацию. Если я покупаю собаку, то я ответственен за нее и должен стерилизовать и привить ее»,

— пояснил муниципальный чиновник.

По мнению Чуштукова, если внедрить такую международную практику, то популяция бездомных животных сократится в течение одного-двух лет. Ожидается, что ведомство внесет проект в БГК в скором времени.

В марте 2022 года в Канте начали чипировать, вакцинировать и стерилизовать бездомных собак вместо отстрела. Это стало возможным благодаря помощи фонда Брижит Бардо по защите животных. Согласно проекту, в городе также планировали построить ветклинику и приют для бездомных животных.

Брижит Олуа, представительница фонда Брижит Бардо, говорила, что они приехали в Кыргызстан, потому что бишкекчане присылали им видео убийств собак и просили помочь решить эту проблему.

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