Проект независимого издания «Медиазона» — «Медиазона. Центральная Азия» — объявил в соцсетях о приостановлении работы.

Как отметили в редакции, они «вынуждены приостановить выпуск материалов». Однако о причине такого решения не сообщается.

«”Медиазона. Центральная Азия” временно не сможет рассказывать о коррумпированных чиновниках, произволе силовиков и других проблемах наших стран […] Это грустная новость, но мы не прощаемся навсегда и надеемся скоро вернуться»,

— говорится в сообщении.

Эксперт по Центральной Азии Темур Умаров прокомментировал заявление издания в своем телеграмм-канале. По его словам, закрытие независимого СМИ может быть не единичным случаем.

«Как бы вы не относились к закрытию медиа в Центральной Азии, помните: чем меньше глаз, следящих за руками каждые со своей колокольни, тем хуже для объективного восприятия реальности»,

— отметил он.

Умаров добавил, что в регионе «предостаточно» источников информации, связанных с государствами, а без независимых и альтернативных источников наблюдается «засуха».

Помимо событий, происходящих в центрально-азиатских странах, журналисты издания освещали ситуацию в Иране, Афганистане и Китае.

В России «Медиазону. Центральная Азия» заблокировали 20 марта 2022 года, спустя две недели после блокировки «Медиазоны».

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