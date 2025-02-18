ГКНБ возбудил уголовное дело против сотрудников гостелеканала НТРК. Их подозревают в многомиллионных хищениях, пишет издание Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным СМИ, речь идет хищении 200 млн сомов — доходов от рекламы во время трансляций Олимпийских игр в Париже и Евро-2024, а также о грантах из других стран.

Кроме того, как сообщили изданию, после завершения крупных турниров «некоторые ответственные руководители начали покупать различное имущество, в частности авто».

Спецслужба также возбудила дело, связанное с хищением 25 млн сомов в «Кыргызтелефильм» при НТРК.

«Сотрудники ГКНБ по этому делу задержали одного из руководителей студии, но затем отпустили под подписку о невыезде»,

— пишет издание.

Редакция «Клоопа» обратилась за комментарием в ГКНБ, однако там пока не разъяснили ситуацию вокруг работников гостелеканала.

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