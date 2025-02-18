Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков сообщил в соцсетях о том, что решил приостановить голодовку в знак протеста против политического террора в отношении его партии.

По его словам, он держал голодовку практически 100 дней. Султанбеков отметил, что сейчас нуждается в срочном лечении, так как обследования и МРТ выявили у него ряд болезней.

«Мы будем добиваться, чтобы моя левая стопа вновь начала функционировать. Скоро начнется месяц Орозо, а я много лет соблюдаю пост и не хочу прерывать традицию»,

— написал политик.

Султанбеков добавил, что после месяца Орозо намерен возобновить голодовку.

«К сожалению, других мер и возможностей у нас нет»,

— заключил он.

Султанбеков держал голодовку со дня своего ареста в середине ноября 2024-го. Тогда политика и его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали по подозрению в подкупе голосов избирателей.

Ранее член партии Кадырбек Атамбаев сообщил, что Султанбеков потерял сознание в ИВС ГУВД, когда его пытались доставить в суд. До этого политик уже падал в обморок в здании столичной милиции. В обоих случаях ему вызывали скорую помощь.

Адвокат политика Айбек Турдуев также заявлял, что Султанбеков не может самостоятельно передвигаться из-за неподвижного голеностопа. Сам Султанбеков участвовал в судебных процессах, опираясь на трость.

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