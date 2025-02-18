Глава пресс-службы Администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал законопроект об изменении системы выборов в Жогорку Кенеш.

Ранее депутаты предложили избирать всех 90 парламентариев по мажоритарной системе.

Орунбеков привел ряд аргументов в пользу предлагаемых изменений.

Он отметил, что новая система «заставит депутатов тесно сотрудничать с регионами», так как он каждого округа будут избраны три кандидата и в парламенте будут как минимум 30 женщин.

В завершение Орунбеков добавил, что при новой системе кандидатам не нужно быть в зависимом положении от партий, передавая им крупные суммы.

«Кандидат в депутаты не будет зависеть ни от кого, кроме избирателей»,

— заключил он.

Законопроект инициировали ряд депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу. Они предлагают сформировать 30 многомандатных территориальных округа — по три человека от каждого. По их мнению, такие изменения «исправят недостатки формирования состава Жогорку Кенеша по партийным спискам».

По нынешнему закону 54 депутата избираются по партийным спискам, а 36 — по одномандатным избирательным округам.

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