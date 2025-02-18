Некоторые кризисные центры в Кыргызстане находятся на грани закрытия. Об этом накануне сообщили главы центров на встрече с депутатками, главами министерств и сотрудниками омбудсмена.

По их словам, они испытывают различные трудности — в том числе у них нет денег на аренду помещений.

Депутатки Надира Нарматова и Камила Талиева предложили принять резолюцию, чтобы решить проблему поддержки таких организаций на уровне Кабмина и Администрации президента.

Между тем Гуля Кожокулова и Камила Талиева отметили, что в стране наблюдается рост семейного насилия.

По данным представителя Минтруда, в этом году на реализацию проектов, предложенных кризисными центрами, предусмотрено 115 млн сомов.

Кризисные центры — это организации, которые каждый день бесплатно предоставляют помощь сотням женщин, пострадавшим от насилия. Они оказывают им психологическую поддержку, юридическую помощь, а также дают временное убежище, в том числе пострадавшим от семейного насилия.

Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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