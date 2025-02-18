В гостелеканале НТРК заявили, что информация об уголовном деле, возбужденном ГКНБ против их сотрудников, «не соответствует действительности».
Ранее ряд СМИ сообщили, что сотрудники НТРК подозреваются в хищении 200 млн сомов, поступивших в том числе от рекламы во время трансляций Олимпиады в Париже и Евро-2024.
В НТРК же ответили, что изначально цена лицензии, разрешающая трансляцию Олимпийских игр, составляла $1,5 млн. Однако после неоднократных переговоров цену удалось снизить до $100 тысяч.
«Эти расходы были покрыты за счет рекламы и продаж кабельным телеканалам, и НТРК получила прибыль»,
— сказали там.
Что касается трансляции чемпионата по футболу Евро-2024, то в телекомпании заявили, что на проведение конкурса «из госказны не потратили ни копейки».
«Расходы были покрыты частной партнерской компанией. Также НТРК получила дополнительный доход от трансляции Евро-2024. Все соглашения перечислены в официальных документах»,
— пояснили там.
В НТРК подчеркнули, что информация о приобретении «различного имущества» некоторыми ответственными руководителями после крупных турниров также «не соответствует действительности».
В то же время в телекомпании не стали опровергать информацию о том, что спецслужба расследует дело в отношении «Кыргызтелефильма» при НТРК. По данным издания Kaktus.media, дело связано с хищением 25 млн сомов.
Ранее редакция «Клоопа» обратилась за комментарием в ГКНБ, однако там пока не разъяснили ситуацию вокруг работников гостелеканала.
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop