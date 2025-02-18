В гостелеканале НТРК заявили, что информация об уголовном деле, возбужденном ГКНБ против их сотрудников, «не соответствует действительности».

Ранее ряд СМИ сообщили, что сотрудники НТРК подозреваются в хищении 200 млн сомов, поступивших в том числе от рекламы во время трансляций Олимпиады в Париже и Евро-2024.

В НТРК же ответили, что изначально цена лицензии, разрешающая трансляцию Олимпийских игр, составляла $1,5 млн. Однако после неоднократных переговоров цену удалось снизить до $100 тысяч.

«Эти расходы были покрыты за счет рекламы и продаж кабельным телеканалам, и НТРК получила прибыль»,

— сказали там.

Что касается трансляции чемпионата по футболу Евро-2024, то в телекомпании заявили, что на проведение конкурса «из госказны не потратили ни копейки».

«Расходы были покрыты частной партнерской компанией. Также НТРК получила дополнительный доход от трансляции Евро-2024. Все соглашения перечислены в официальных документах»,

— пояснили там.

В НТРК подчеркнули, что информация о приобретении «различного имущества» некоторыми ответственными руководителями после крупных турниров также «не соответствует действительности».

В то же время в телекомпании не стали опровергать информацию о том, что спецслужба расследует дело в отношении «Кыргызтелефильма» при НТРК. По данным издания Kaktus.media, дело связано с хищением 25 млн сомов.

Ранее редакция «Клоопа» обратилась за комментарием в ГКНБ, однако там пока не разъяснили ситуацию вокруг работников гостелеканала.

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