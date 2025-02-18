Ряд депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу предложили поменять систему выборов в Жогорку Кенеш.

Они инициировали поправки в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», согласно которым все 90 депутатов парламента будут избираться по мажоритарной системе.

По словам инициаторов, поправки направлены в том числе на «совершенствование процедуры выборов депутатов Жогорку Кенеша и повышение уровня доверия граждан к нардепам».

По нынешнему закону, 54 депутата избираются по партийным спискам, а 36 — по одномандатным избирательным округам.

Авторы законопроекта предлагают сформировать 30 многомандатных территориальных округа — по три человека от каждого округа.

«Право выдвижения кандидатов по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения»,

— отметили инициаторы.

В документе говорится, что партии выбирают по одному кандидату на каждый округ тайным голосованием на съезде. При этом партии могут выдвигать граждан, не являющихся их членами, но не могут выдвигать тех, кто состоит в других партиях.

Также в списке кандидатов должно быть не более 70% представителей одного пола. Чтобы участвовать в выборах, партии должны внести избирательный залог в размере 3 млн сомов, а самовыдвиженцы — 100 тысяч сомов.

В случае, если кандидаты на выборах получили равное количество голосов избирателей, то избранными считаются те, кто предоставил полный пакет документов для регистрации раньше других.

Также в законопроекте предусмотрена отдельная квота для женщин: 30 мест в парламенте зарезервированы для женщин, получивших наибольшее количество голосов в своих округах. Если депутатка выбывает из парламента, то ее место займет следующая кандидатка.

По мнению инициаторов документа, такие изменения «исправят недостатки формирования состава Жогорку Кенеша по партийным спискам».

По мнению депутата Дастана Бекешева, желающие избраться в парламента начнут подготовку уже в этом году, а сами выборы в Жогорку Кенеш пройдут осенью 2026 года.