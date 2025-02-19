Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призвала госорганы принять меры для предотвращения браков и обрядов «нике» с несовершеннолетними девочками в Кыргызстане.

По данным мониторинга в Сузакском районе Джалал-Абадской области, за девять месяцев 2024 года было зафиксировано 23 случая раннего брака. Из них 21 дело закрыли, а по двум идет следствие.

В областной прокуратуре же сообщили, что за этот же период 21 несовершеннолетняя встала на учет по беременности и родила ребенка. Уголовные дела возбудили только по трем фактам — их передали в суд.

«В отдел семьи и защиты детей райуправления труда, соцобеспечения и миграции за 11 месяцев прошлого года поступило 17 заявлений с просьбой снизить брачный возраст несовершеннолетней. Специальная комиссия одобрила все обращения»,

— сообщили в институте Омбудсмена.

Также Джаманбаева отметила, что, несмотря на принятый закон о запрете обряда «нике» с несовершеннолетними, такие «вопиющие факты» продолжают происходить. Так, за 2024 год по стране возбудили 29 уголовных дел.

По данным Минздрава, в 2023 году в Кыргызстане родили 310 несовершеннолетних, из них 68 — в Джалал-Абадской области. Акыйкатчы запросила данные за 2024 год.

Официальный возраст вступления в брак в Кыргызстане, как и во многих странах — 18 лет. При этом Кыргызстан — страна, которая очень часто появляется в отчетах ООН как одна из лидеров в Центральной Азии по числу ранних браков.

За проведение нике с участием несовершеннолетней в Кыргызстане можно получить срок от трех до пяти лет колонии. Есть даже прецеденты, когда имамов задерживают за такие деяния, а родителей судят и выносят обвинительные приговоры.

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