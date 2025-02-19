На заседании парламента 19 февраля депутатка Айсулуу Мамашова призвала власти начать финансировать кризисные центры в Кыргызстане, так как зарубежные доноры приостановили помощь.

По ее словам, кроме таких центров, жертвам домашнего насилия больше некуда бежать с детьми.

«Почти каждый центр арендует здание. Женщины в них не помещаются — насилие увеличивается с каждым годом, а пойти некуда. В центрах женщины получают юридическую и психологическую помощь»,

— отметила она.

Мамашова добавила, что в Бишкеке есть Государственный кризисный центр, готовый принимать пострадавших от семейного насилия. Однако, по ее словам, его до сих пор не открыли из-за нехватки денег.

Депутатка также призвала власти открыть первый кризисный центр в Чуйской области, где фиксируется много фактов семейного насилия. Она подчеркнула, что сейчас пострадавшие от насилия женщины вынуждены приезжать в Бишкек.

Ранее главы некоторых кризисных центров на встрече с депутатками парламента и чиновниками сообщили, что из-за нехватки средств, в том числе на аренду помещений, находятся на грани закрытия.

Кризисные центры — это организации, которые каждый день бесплатно предоставляют помощь сотням женщин, пострадавшим от насилия. Они оказывают им психологическую поддержку, юридическую помощь, а также дают временное убежище, в том числе пострадавшим от семейного насилия.

Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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