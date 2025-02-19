На заседании парламента 19 февраля депутаты избрали экс-депутатку Гулшаркан Култаеву членом Центризбиркома.

Ее кандидатуру внесли по президентской квоте.

До этого Култаева была депутаткой от фракции «Ата-Журт Кыргызстан». Накануне стало известно, что Култаева подала заявление о добровольной сдаче мандата.

ЦИК передал вакантный мандат следующей кандидатке в списке партии «Ата-Журт Кыргызстан» — Гулсулкан Жунушалиевой. Новая депутатка уже принесла присягу в парламенте.

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