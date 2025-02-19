Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, инцидент произошел 5 февраля в спортзале средней школы села Барскоон.

По предварительным данным, в 11:25 учитель физкультуры обнаружил девушку в повешенном состоянии на металлическом турнике.

«Учитель развязал веревку и оказал девушке первую помощь. На место вызвали учителей и скорую помощь. Девушку доставили в реанимационное отделение райбольницы»,

— говорят в милиции.

В милиции добавили, что 17-летняя девушка скончалась 14 февраля в одной из больниц Бишкека.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Назначены экспертизы. Следствие продолжается.

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