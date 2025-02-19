Журналист-расследователь Болот Темиров заявил, что его супруге и главе проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы грозит опасность колонии. Вечером 18 февраля он опубликовал ее письмо в соцсетях.

По словам Темирова, речь идет о некой Лысенско Валентине Алексеевне — осужденной, по его информации, на 20 лет за убийство группой лиц.

«Если со мной что-то случится, то знайте, это она. Лысенко обозвала меня ч**кой. Не дает в бане мыться. Угрожает, что отравит, убьет и т. д. Дискредитирует меня перед другими заключенными»,

— написала Тажибек кызы в письме.

В ГСИН, комментируя письмо, заявили, что информация об угрозе жизни Махабат Тажибек кызы «не соответствует действительности».

«На данный момент безопасности осужденной Тажибек кызы Махабат ничего не угрожает. С заявлением в адрес администрации учреждения №2 о каких-либо неправомерных действиях со стороны других осужденных она не обращалась»,

— отметили там.

По информации ГСИН, осужденная, со стороны которой якобы исходят угрозы, содержится в строгих условиях отбывания наказания — отдельно от осужденных, отбывающих наказание в обычных условиях.

Махабат Тажибек кызы отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Чуйской области. Ранее суд признал ее виновной по статье о призывах к массовым беспорядкам и приговорил к шести годам лишения свободы. Вместе с ней на пять лет осудили акына проекта «Айт Айт Десе» Азамата Ишенбекова.

Всего суд вынес решение по 11 фигурантам дела. Журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву признали виновными, но им дали по три года пробации. Остальных семерых фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

Все 11 человек были задержаны 16 января 2024 года. На момент задержания они работали или сотрудничали в прошлом с проектами Temirov Live и «Айт Айт Десе».

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