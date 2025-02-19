Глава Международного делового совета Аскар Сыдыков заявил, что предприниматели стали меньше бояться преступных группировок, но теперь опасаются силовых структур. Об этом пишет издание Tazabek.

По словам Сыдыкова, раньше бизнесменам приходилось платить криминалу 10% либо определенные суммы денег — особенно в регионах. Однако сейчас таких случаев стало значительно меньше.

Тем не менее, по его словам, теперь предприниматели переживают из-за возможных проверок, задержаний или требований со стороны силовиков.

«Теперь они опасаются не преступных группировок, а действий силовых структур. Конечно, все должны подчиняться закону и госорганам, но в развитых странах люди боятся нарушить закон, а не госструктур»,

— отметил он.

По мнению Сыдыкова, необходимо коренным образом изменить систему госуправления, так как государство должно «защищать, а не внушать страх».

В середине января глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявлял, что сейчас в Кыргызстане бизнес «никому не платит, как ранее». По его словам, первое время после ликвидации ОПГ предприниматели «бегали и искали, кому теперь платить» — и даже приходили к самим властям.

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